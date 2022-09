Klimaschutzbudget in Rheurdt : Turnhalle erhält eine neue LED-Beleuchtung

Noch in diesem Jahr soll die Beleuchtung in Rheurdter Turnhalle erneuert werden. Foto: Dirk Neubauer

Rheurdt Die neue Beleuchtung wird aus dem Klimaschutzbudget bezahlt, um nachhaltig den Stromverbrauch zu senken. Die Maßnahme soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden.

Einstimmig votierten die Rheurdter Ratsmitglieder am Montagabend dafür, die Restmittel aus dem Klimaschutzbudget in Licht zu investieren. Die Beleuchtung der Rheurdter Turnhalle soll gegen eine moderne LED-Beleuchtung ersetzt werden. Nach einer Kostenschätzung aus dem Frühjahr 2022 sind dafür 13.250 Euro anzusetzen. „Durch diese Maßnahme können der Stromverbrauch in der Turnhalle nachhaltig gesenkt und CO 2 -Ausstoß reduziert werden“, teilte Fachbereichsleiter Ralf Spengel mit. „Sonstige Haushaltsmittel für den Beleuchtungstausch sind im Jahr 2022 nicht vorgesehen.“ Die Mittel waren vorhanden, weil die Gemeinde den Fördertopf für Klimaschutzmaßnahmen um 10.000 Euro erhöht hatte. Aber in den letzten Monaten seien nur wenige Förderanträge gestellt worden, möglicherweise auch deshalb, weil Maßnahmen, die gefördert werden können, nicht allen bekannt sind, zum Beispiel Zisternen für Regenwasser.

So gab die Gemeinde Zuschüsse zu einem Lastenfahrrad und zu einem Windelmehrwegsystem, die zusammen 600 Euro umfassten. Weitere Anträge sollen zurzeit nicht vorliegen. Da die Politik beschlossen hatte, keine weiteren Photovoltaikanlagen zu bezuschussen, die die festgelegte Förderhöchstsumme frühzeitig erreicht hatten, standen noch 9400 Euro bereit. In seiner Sitzung vor der Sommerpause hatte der Gemeinderat beschlossen, über Restmittel, die nicht abgerufen werden, in seiner Herbstsitzung zu entscheiden. Das wäre jedoch bei den derzeitig vorhandenen Mittel nicht möglich gewesen, da die Sitzung in den November fällt und die Mittel im Budgetjahr zu vergeben. Vorhaben, die erst Anfang 2023 begonnen werden können, dürfen nicht aus Mittel des Jahres 2022 bezuschusst werden. Nachdem der Rat entschieden hat, kann die Verwaltung den Wechsel der Beleuchtung in Auftrag geben, der noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll.