Neues Königspaar in Schaephuysen : So feiern die Schaephuysener Schützenfest

Rheurdt Neues Königspaar sind Thomas Mysliwietz und Désirée Pistel. Sie wurden auf dem Krönungsball inthronisiert. Am Sonntag fand ein großer Umzug nach Schaephuysen statt. Am Montag ist Kinderschützenfest.

„Heute ist ein schöner Tag“, freute sich Thomas Mysliwietz. Im Juni konnte er das Königsschießen für sich entscheiden, am Wochenende wurde er als König inthronisiert. Mit dem Bolzen einer Armbrust hatte der 53 Jahre alte Schaephuysener den Vogel von der Stange geholt. „Nachdem ich den Vogel abgeschossen hatte, habe ich meine Schwester angerufen“, berichtete der neue Träger des Schützensilbers über seine spontane Entscheidung. „Ich habe sie gefragt, ob sie Königin werden möchte.“ Désirée Pistel sagte Ja.

So wurden er und sie beim Krönungsball inthronisiert, zu dem der Bürgerschützenverein Schaephuysen am Samstagabend ins Festzelt auf den Markt- und Festplatz eingeladen hatte. Begleitet wurden sie von ihren Ministerpaaren: Frank Hesse und Nicole Hoesemans sowie Thomas Mangen und Ehefrau Andrea Grossmann. Die Ministerpaare werden ein Jahr an der Seite des neuen Königspaars stehen, bis die Regentschaft am dritten Wochenende im September 2023 vorüber gegangen sein wird.

Am frühen Samstagabend waren die Mitglieder des BSV Schaephuysen von der Kirche St. Hubertus über die Tönisberger Straße zum Festzelt gezogen, nachdem sie am Ehrenmal ein Kranz niedergelegt hatten. Musikalisch begleitet wurden wie vom Spielmannszug Blau-Weiß Schaephuysen sowie befreundeten Vereinen, zum Beispiel der St. Nikolaus Bruderschaft Rheurdt. In der Kirche hatten sie zuvor Gottesdienst gefeiert. Pfarrer Norbert Derrix ging in seiner Predigt der Frage nach, ob heute die Zeit sei, zu feiern, wenn eine Krise der nächsten folge, wie Pandemie, Ukrainekrieg und Energiepreisexplosion. Er griff das Gleichnis des Evangeliums auf, in dem ein Verwalter, der entlassen werde soll, seine Talente klug und realistisch einsetzt, um für die spätere Zeit vorzusorgen.

„Heute ist die Zeit“, sagte der Pfarrer in der Messe, die vom Kirchenchor St. Cäcilia begleitet wurde. „Heute können, dürfen und wollen wir feiern.“ Gemeinsam zu feiern sei wichtig, um soziale Kontakte und Gemeinschaft zu fördern, wie die vergangenen beiden Jahre gezeigt hätten, in denen die Feste ausgefallen seien.