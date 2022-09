Grillplatz in Schaephuysen : Mit vereinten Kräften wurde viel geschafft

Rheurdt Mit Unterstützung des Unternehmens Westnetz und vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer konnte der Grillplatz samt des alten Versorgungsbunker in Schaephuysen auf Vordermann gebracht werden. Was der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege als Pächter der Anlage als nächstes plant.

Seit mehr als 50 Jahren gehört der Grillplatz auf dem Schaephuysener Mühlenberg zum festen Bestandteil des Golddorfes. Unzählige Geburtstage, Polterabende, Firmenfeiern, Hochzeiten und natürlich die legendären Bergfeste wurden dort gefeiert. In den vergangenen Jahren wurde die in die Jahre gekommene Anlage dank vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer auf Vordermann gebracht. Eine Feuertaufe für die erneuerte Anlage gab es bereits zur Neuauflage des Bergfestes.

Nachbarschaft in Schaephuysen : Gemeinschaft und Engagement in der Baumsiedlung

Projekt in Rheurdt-Schaephuysen : Künstlerische Artenvielfalt am Wandelweg

Der Betrieb der Anlage sei aber gewährleistet. Das Team um Bauleiter Gerd Rommerskirchen konnte nur in Kleingruppen arbeiten. So wurde das Mauerwerk von außen trocken gelegt, die marode Dacheindeckung ersetzt, Kabel- und Wasserleitungen im Außenbereich gesichtet, Putz und Verklinkerung erneuert und eine neue Tür eingebaut. Im Inneren wurde die Elektroverteilung als Herzstück der Anlage unter Beratung und Anleitung des örtlichen Elektrofachbetriebes Kaplan erneuert. Die Dachsanierung begleitete der ortsansässige Fachbetrieb Pasch. Wasser- und Abwasser verschwanden hinter dem neuen Putz. Fußboden und Decke erstrahlen nun in neuem Glanz. Im Rahmen der Aktion „Aktiv vor Ort – Mitarbeiter für Mitmenschen“ konnte der „Westnetz-Unruheständler“ Michael Sonfeld 2000 Euro Materialkosten von der Westnetz beisteuern. „Ich finde, die Aktion ist eine der besten Maßnahmen, die mein Ex-Arbeitgeber für die Kommunen und Bürger im Ehrenamt bereit hält. Gerne bringe ich mich da für unser Dorf mit ein“, so der aktive Rentner.„Jetzt müssen noch der Küchenblock eingebaut und die Hochterrasse gepflastert werden. Und zum Schluss kommt eine künstlerische Gestaltung auf die Außenfassade“, erläutert Claudia Koschare als Vorsitzende die weiteren Pläne.