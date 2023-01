Kinderbetreuung in Rheurdt Grüne wollen Initiative für einen Waldkindergarten gründen

Mit Blick auf die aktuellen und zukünftigen Bedarfe an Kindergartenplätzen in Rheurdt, hatten die Grünen im November die Einrichtung eines Wald- und Naturkindergartens beantragt. Die Idee stieß im Ausschuss für Soziales und Jugend auf positive Resonanz. Gleichzeitig sah das Gremium die Gemeinde aber nicht in der Lage, einen solchen „skandinavischen Kindergarten“ einzurichten, in dem sich die Kinder viel draußen aufhalten, um im Wald zu spielen, aber auch um Beete anzulegen und zu sehen, wie Gemüse und Kräuter wachsen. So lehnte der Gemeinderat Mitte Dezember mehrheitlich den Antrag ab.