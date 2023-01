Einbruch in Wesel Täter verwüsten Bauwagen und klauen Kettcar aus Kita

Der Einbruch wurde am 5. Januar entdeckt. Am gleichen Tag wurde das gestohlene Kettcar an einem Spielplatz der Beethovenstraße gefunden. Es befand sich in einem völlig zerstörten Zustand: Die beiden Hinterreifen waren abmontiert, der Lenker und die komplette Kettenkonstruktion abgeschraubt und der zweite Sitz befand sich nicht mehr an dem Gefährt. Bis auf einen Hinterreifen und dem Sitz befanden sich alle abgeschraubten Teile mit einem Beutel voll Schrauben in der Nähe. Nur der zweite Sitz und einen Hinterreifen konnten die Polizisten nicht wiederfinden.