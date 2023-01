„Deutliche Beschleunigung“ für Radverkehr 200 neue grüne Pfeile für Radfahrer in Düsseldorf geplant

In Düsseldorf sollen Radfahrer bald an 200 von 600 Kreuzungen bei roter Ampel nach rechts abbiegen können. Die Anbringung der entsprechenden Schilder soll nach Prüfung der Einzelstandorte in diesem Jahr erfolgen. „Das Verkehrszeichen 721 wäre damit für das Düsseldorfer Stadtgebiet als eine der ersten deutschen Großstädte regelhaft eingeführt“, heißt es in der Vorlage für den Ordnungs- und Verkehrsausschuss (OVA), der am Mittwoch tagt.