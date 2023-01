Neubau in Rheurdt Löschzug Rheurdt zieht ins neue Gerätehaus ein

Getreu dem Motto „Viele Hände, schnelles Ende“ halfen rund 40 Kameradinnen und Kameraden aller Einheiten von 9 Uhr morgens bis 17.30 Uhr am Abend, um alle notwendigen Gegenstände vom alten ins neue Gerätehaus zu verbringen. Ebenso wurden alle Anwesenden bereits in die neue Technik wie Türen und Tore sowie Abgasabsauganlage unterwiesen. Im Januar beziehungsweise Frühjahr folgen noch einige abschließende Installationsarbeiten, welche aber nicht betriebsrelevant sind, so dass die Kameradinnen und Kameraden ab sofort aus dem neuen Gerätehaus heraus zu den Einsätzen ausrücken.