Antrag der Grünen in Rheurdt Träger für Waldkindergarten gesucht

In Alpen gibt es bereits einen Waldkindergarten. Er trägt den Namen Wurzelzwerge und liegt am Mühlenweg, eineinhalb Kilometer westlich des Alpener Ortskerns am Waldrand. Die Kinder halten sich viel draußen auf, um im Wald zu spielen, aber auch auf Beeten zu sehen, wie Gemüse und Kräuter wachsen. Nur bei regnerischem oder sehr kaltem Wetter halten sie sich in zwei langen festen Holzräumen auf. Der Waldkindergarten wird von einem Verein als Elterninitiativkindergarten getragen. Die Rheurdter Grünen hätten einen solchen Wald- und Naturkindergarten gerne in der Ökogemeinde, auch wenn sie in einem Antrag nicht konkret auf den Alpener Waldkindergarten Wurzelzwerge verweisen.