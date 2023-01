Ankommen in Leichlingen/Rhein-Berg Flüchtlingskinder auf Entdeckungstour

Rund 550 Flüchtlinge lebten laut Stadtverwaltung Mitte Dezember in Leichlingen. Mehr als die Hälfte von ihnen stammt aus der Ukraine – die meisten von ihnen sind Frauen mit Kindern. Während die größeren Mädchen und Jungen hier gleich in die Schule gehen und so in Kontakt mit anderen Kindern und der deutschen Sprache kommen, sind Mütter mit Kleinkindern eher auf sich gestellt, denn Kindergartenplätze sind schon für einheimische Familien Mangelware. Für Flüchtlingsfamilien wurde Ende Juni deshalb eine Gruppe unter dem Titel „Griffbereit“ ins Leben gerufen. Einmal die Woche treffen sich im Kindergarten Büscherhof zurzeit acht Familien mit Kindern bis zu sechs Jahren, um sich auszutauschen, zu spielen und nebenbei Deutsch zu lernen.