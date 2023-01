Grüner Pfeil in Düsseldorf Gute Idee für den Radverkehr

Es tut sich was für Radfahrer. Das belegen neue Signalanlagen an vielen Kreuzungen nur für sie, egal ob es ums Geradeausfahren oder ums Abbiegen geht. Sie machen das Radfahren neben guten Radwegen sicherer. Dass nun auch der grüne Pfeil flächendeckend angebracht und damit an vielen Stellen ein schnelleres Rechtsabbiegen möglich wird, ist eine gute Maßnahme.