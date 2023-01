Dreikönigsaktion in Neukirchen-Vluyn Unterwegs mit den Sternsingern

Info

Segen Die Sternsinger verteilen nochmals den Segensspruch „to go“ auf den Wochenmärkten. In Vluyn gibt es den Segensstreifen am Freitag, 13. Januar, 10 bis 11 Uhr, auf dem Vluyner Platz. Am Samstag, 14. Januar, 10 bis 11 Uhr, stehen die Sternsinger auf dem Hindenburgplatz in Neukirchen. Die Segensstreifen liegen ebenfalls gegen eine Spende in den beiden katholischen Kirchen aus.

Ursprung 1959 startete das Kindermissionswerk die erste Sternsingeraktion. Die nun 65. Aktion von Kindern für Kindern steht unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen“ und rückt ein Projekt in Indonesien in den Vordergrund. 2022 wurden in NRW rund 11,9 Mio. Euro gesammelt. Bundesweit engagierten sich 1388 Gemeinden. Der Erlös kam der Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika zugute.