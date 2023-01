Lehrstellen in Kamp-Lintfort Büsch startet Ausbildungskampagne

In der Handwerksbäckerei wüssten die Verantwortlichen, dass der Nachwuchs nach dem Schulabschluss keineswegs „perfekt“ ist. Deshalb stehe „unperfektperfekt“ als Motto über der Suche. Jugendliche mit Ecken und Kanten, selbstbewusst oder zurückhaltend, alle auf der Suche nach ihrem Traumberuf – ihnen will der Handwerksbetrieb die Möglichkeit geben, Teil des Büsch-Teams zu werden. Die Fotos zur Kampagne „Sei, wie du bist“ zeigten, wie bunt die Teams seien, die Jahr für Jahr in Kamp-Lintfort ausgebildet würden, teilt die Bäckerei in einer Pressemitteilung mit. Sie sind auf Info-Säulen, die in den Büsch-Fachgeschäften aufgestellt sind, ebenso zu sehen wie auf den Flyern und Postkarten, die dort ausliegen. Die Ausbildungsmöglichkeiten werden außerdem auf der Website, bei Instagram und Facebook aufgezeigt.