Freizeitbad Neukirchen-Vluyn 24-Stunden-Saunieren zum Jahresstart

Am Samstag, 28. Januar, geht es normal, aber nicht weniger entspannend weiter. Der Saunatreff entführt seine Besucherinnen und Besucher an diesem Wochenende in die Südsee. Lemongras, Pina-Colada und Pfeffer sind unter anderem Aromen der Aufgüsse. In der Kindersauna erwartet die kleinsten Besucherinnen und Besucher ein leckerer Fruchtcocktail mit anschließendem gekühltem Obst.