Politik in Rheurdt : Grüne wollen Waldkindergarten für Rheurdt

Im Waldkindergarten erleben die Kinder die Jahreszeiten hautnah – denn sie sind immer draußen (Themenbild). Foto: Antje Seemann

Rheurdt Mit einer solchen Einrichtung ließe sich der Bedarf an Kindergartenplätzen in Rheurdt ohne große Baumaßnahmen kostengünstig decken, heißt es in einem politischen Antrag der Fraktion. Zudem sei die waldpädagogische Arbeit mit Kindern ein Beitrag zur „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“.

Mit Blick auf die aktuellen und zukünftigen Bedarfe an Kindergartenplätzen in Rheurdt, haben die Grünen die Einrichtung eines Wald- und Naturkindergartens in der Gemeinde beantragt. Der Ausschuss für Soziales, Jugend, Generationenvernetzung und Inklusion wird sich mit dem Thema in seiner Sitzung am 22. November (18.30, Ratssaal im Rathaus) befassen.

Nach Klärung der Fragen zum Standort und zur möglichen Trägerschaft, der Anfrage und Beratung mit dem Kreisjugendamt soll die Gemeinde die Ergebnisse dem Rat vorlegen, um schnellstmöglich über die Errichtung eines Waldkindergartens zu beraten und abzustimmen, so die grünen. Dann könne ein Antrag dazu an das Kreisjugendamt beziehungsweise an das Landesjugendamt gestellt werden.

Das Angebot eines Waldkindergartens würde das bestehende Betreuungsspektrum für Klein- und Kindergartenkinder in Rheurdt kurzfristig und kostengünstig maßgeblich bereichern, heißt es in der Begründung. Zudem ließe sich der aktuelle Bedarf an Kindergartenplätzen in Rheurdt ohne aufwändige Baumaßnahmen langfristig verbessern. Die Grundgedanken der „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ stelle das Fundament des naturraumpädagogischen Ansatzes dar. Somit wäre die waldpädagogische Arbeit mit Kindern innerhalb einer Einrichtung in Rheurdt ein wesentlicher zukunftsgerichteter Beitrag dazu.

„Die Natur in und rund um Rheurdt bietet Kindern vielfältige Erfahrungsräume. Auch wissenschaftlich ist belegt, dass unmittelbare Naturerfahrungen Kinder emotional berühren, immer wieder neu herausfordern, Neugier und Entdeckerlust wecken“, heißt es in dem Antrag. Für Kinder ergeben sich durch „natürliche Lernsituationen im Wald und in der Natur jede Menge an Möglichkeiten für kindlich spielerisches Forschen und Erfahren“.

In Deutschland wurden Anfang der 1990er Jahre erste Waldkindergärten staatlich anerkannt. Seither wächst die Zahl der Wald- und Naturkindergärten stetig. Sie böten eine gute Basis, Kindern die Natur als liebens- und schützenswert nahe zu bringen und erlebbar zu machen. Ökologische, ökonomische und soziale Faktoren würden auf natürliche Weise kennengelernt und vermittelt, um Gestaltungskompetenzen unter anderem für eine nachhaltige und gesunde Lebenseinstellung und -haltung zu erwerben. „Zur konzeptionellen Vielfalt der Kindertagesbetreuung ergänzen und bereichern naturraumpädagogisch arbeitende Einrichtungen gerade in ländlichen Gemeinden wie Rheurdt“, argumentieren die Grünen.

(akö)