Karneval in Rheurdt Vorfreude auf den Nelkensamstagszug

Das karnevalistische Virus macht sich im Ökodorf breit und holt die Aktiven in die vordersten Reihen zurück. Nach zweijähriger Zwangspause sind die Planungen für den Karnevalszug weit gediehen und ausgereift. Am Nelkensamstag, 18. Februar, 11.11 Uhr, soll der närrische Lindwurm wieder durch die Straßen von Rheurdt ziehen. Das bestätigte das neu gefundene Orgateam aus dem Kreis der Vereinsgemeinschaft mit Frank Sasse, Lara Lengkeit, Heike Schäfers, Nicole Wienen, Mike Härtlein und Karl Goetzens. „Wir feiern einen besonders familiären Karneval mit unseren Kindern in Rheurdt“, sagt Lara Lengkeit. Zuletzt startete der Zug ab Marktplatz, der in diesem Jahr aufgrund des Neubaus vom Feuerwehrgerätehaus noch nicht zur Verfügung steht.