VHS in Rheurdt Auf leisen Pfoten über die Schaephuysener Höhen

Eine Wohlfühlwanderung mit Hunden bietet Bettina Küster gemeinsam mit der VHS Gelderland am Samstag, 25. März, von 11 bis 13 Uhr an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben Gelegenheit, den Alltag hinter sich zu lassen und die beeindruckenden Natur der Kulturlandschaft „Schaephuysener Höhen“ am Niederrhein kennenzulernen. Weite Ackerflächen, Feldwege und Ackerrandstreifen prägen das Landschaftsbild, ebenso Gehölze, Hecken und Waldparzellen sowie ausgeprägte und kulturhistorisch bedeutsame Hohlwege wechseln sich hier ab. Während der Wanderung gibt es Hinweise und Tipps für die artgerechte Beschäftigung der Hunde. Die Hund benötigen ein Geschirr und eine Schleppleine. Da durch wildreiches Gebiet, durch Wiesen, Wälder und über Felder gewandert wird, ist es ratsam, die Hunde an der Leine zu lassen. Der Hund sollte gut verträglich mit Artgenossen und Menschen sein.