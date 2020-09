Julius-Stursberg-Gymnasium Neukirchen-Vluyn : Symbolische Schlüsselübergabe

Symbolische Schlüsselübergabe am JSG (v.l.): Ulrich Geilmann (Technischer Dezernent), Günter Zeller (SPD), Dr. Susanne Marten-Cleef (Schulleiterin), Bürgermeister Harald Lenßen, Tom Wagener (Bündnis 90/Grüne) und Dr. Heiko Haaz (CDU). Foto: Stadt Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Die Umbauten und Sanierungen am Julius-Stursberg-Gymnasium stehen kurz vor dem Abschluss. Am Montag fand die symbolische Schlüsselübergabe statt.

Die Feier zur Fertigstellung des Julius-Stursberg-Gymnasium und zur symbolischen Schlüsselübergabe fiel wegen der Corona-Pandemie verhältnismäßig klein aus. Am Montag fanden sich dann aber doch einige Vertreterinnen und Vertreter der Schulleitung, Stadtverwaltung und Politik zusammen, um die baldige Fertigstellung zumindest ein wenig zu feiern. Einige Restarbeiten stehen noch aus.

Das Großprojekt der Neu- und Umbauten am Schulzentrum war Ende 2015 nach vorangegangener Planungsphase begonnen worden. Neu entstanden sind Mensa und die naturwissenschaftlichen Räume, zahlreiche Umbauten in allen Grundflächen des Julius-Stursberg-Gymnasiums kamen hinzu wie WCs, Aufenthaltsräume oder das Schülerselbstlernzentrum. Energetische Sanierungen an Fenstern, Fassaden und Dächern komplettierten das Programm.