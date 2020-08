Neukirchen-Vluyn: Bürgermeisterkandidat Ralf Köpke (parteilos) : Sagen Sie jetzt nicht zu viel!

Ralf Köpke (59) tritt als parteiloser Bürgermeisterkandidat der SPD in Neukirchen-Vlyun an. Er will sich für mehr gute Arbeitsplätze, bezahlbaren Wohnraum und gute Radwege einsetzen. Sein Motto: Für und mit den Bürgern anpacken und umsetzen. Sein Vorbild ist sein Vater. Foto: Frank Brouren