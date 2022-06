Kiesabbau in Neukirchen-Vluyn : Keksdose oder Büchse der Pandorra?

Kiesabbau in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Die Neukirchen-Vluyner Stadtspitze zeigt sich verärgert über die Pläne zur Nachfolgenutzung des Unternehmens Hülskens und nimmt Stellung.

Die Hülskens Holding hatte am 13. Juni im Rahmen einer Pressekonferenz einen Rekultivierungsvorschlag für eine Fläche nördlich der Geldernschen Straße vorgelegt. Die Vorgehensweise hat zu Unverständnis und einer erheblichen Verärgerung bei der Stadt geführt. In einer Pressemitteilung nimmt Bürgermeister Ralf Köpke Stellung: „Der Stadtgesellschaft wird damit eine als Keksdose getarnte Büchse der Pandorra hingehalten. Ich habe derzeit keine Veranlassung, dies inhaltlich zu erörtern.“

Nach Aussage des Unternehmens wurde das ‚Konzept’, das als ‚Ideensammlung‘ deklariert ist, auf der Grundlage der erfolgten Beschlussfassung zum Entwurf der 2. Offenlage des Regionalplans Ruhr und Wunsch des Wirtschaftsministeriums vorgelegt. Es antizipiere damit die Erwartungen auf einen positiven Entscheidungsprozess zur Ausweisung mindestens eines Abgrabungsgebiets im Stadtgebiet von Neukirchen-Vluyn, heißt es in der Mitteilung. „So weit sind wir noch lange nicht“, erwidert Köpke. „Falls es zutrifft, dass die Erarbeitung auf Veranlassung des Wirtschaftsministeriums erfolgt ist, kann man sich wirklich nur wundern. Mit mir ist jedenfalls keine entsprechende Abstimmung erfolgt.“ Ralf Köpke hält auch ansonsten wenig von den Vorschlägen: „Abgesehen von den rechtlich und betriebswirtschaftlich zum Teil fragwürdigen Ideen, steht die Vorlage des Konzeptes im grundsätzlichen Widerspruch zu unserer Stellungnahme vom 30. März 2022. Wir wollen keine neuen Abgrabungsflächen in Neukirchen-Vluyn! Die Hülskens Holding hätte gut daran getan, zunächst das weitere Verfahren zum Regionalplan Ruhr abzuwarten, bevor hier wiederum unausgegorene Planentwürfe in die Welt gesetzt und sinnfreie Diskussionen werden.“