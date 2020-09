Baulandentwicklung in Neukirchen-Vluyn : Neukirchener Ring: Positive Signale aus Düsseldorf

Neukirchen-Vluyn In der vergangenen Woche war Bürgermeister Harald Lenßen zu Gesprächen im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf.

Inhalt des Gesprächs mit Ministerin Ina Scharrenbach und weiteren Vertretern des Ministeriums war der Antrag auf kooperative Baulandentwicklung am Neukirchener Ring. Der Antrag war aus Düsseldorf zunächst abgelehnt worden. Nach Erläuterungen und Ausführungen seitens Bürgermeister Lenßen einigten sich die Gesprächsteilnehmer darauf, das Baugebiet, wie ohnehin für die Planung vorgesehen, in zwei Bauabschnitte aufzuteilen. Dazu sollen getrennte und zeitlich unabhängige Anträge für die kooperative Baulandentwicklung gestellt werden. Wird der erste Antrag nun bewilligt, wird NRW.URBAN gemeinsam mit dem Planungsamt der Stadtverwaltung die weiteren Verfahrensschritte einleiten. „Ich bin sehr froh, dass wir im persönlichen Austausch die Bedenken in Düsseldorf ausräumen konnten“, so Bürgermeister Harald Lenßen. „Wir werden nun zunächst die südliche Fläche am Neukirchener Ring für die kooperative Baulandentwicklung vorschlagen. Ich setze darauf, dass der Antrag dann, wie besprochen, positiv beschieden wird.“