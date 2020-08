Heiraten in Corona-Zieten : Offene Türen für Brautpaare

Neukirchen-Vluyn Brautpaare haben in der Corona-Zeit manche Herausforderungen zu stemmen. Unterstützung kommt mit einem Tag der Offenen Tür. Ideengeber war Uwe Bratkus-Fünderich, Pastor im Ruhestand und Hochzeitsredner.

Eine Hochzeit zu planen und zu feiern ist in Corona-Zeiten schwierig. Im Frühjahr wurden nicht nur große regionale Veranstaltungen abgesagt, auf denen sich angehende Paare Ideen und Inspirationen holen können, auch Hochzeitsfeierlichkeiten mussten verschoben werden. Andreas Engelen, der im Maurischen Pavillon die Außenstelle des Rheurdter Standesamtes beherbergt, und Familie Palm mit ihrem Samannshof in der Littard gehen für Brautleute einen neuen Weg.

„Wir haben die idealen Orte, um zu heiraten“, sagen sie. Trauzeremonie oder freie Trauung wären mit Sektempfang im Maurischen Pavillon möglich, die Familienfeierlichkeiten bei Palms im Samannshof. Am Sonntag, 6. September, 10 bis 18 Uhr, öffnen sich die Türen und Gartenpforten der beiden Veranstaltungsorte zum Tag der Offenen Tür. Im Maurischen Pavillon begrüßt Rheurdts Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen die Besucher. Im Samannshof ist es der Neukirchen-Vluyner Bürgermeister Harald Lenßen. Gäste können sich an beiden Orten über die Gegebenheiten informieren und mit Anbietern verschiedener Branchen Kontakt aufnehmen. „Wir haben ein Netzwerk aufgebaut, mit dem wir verschiedene Bereiche sozusagen aus einer Hand an einem Ort anbieten kommen“, so Claus Palm.