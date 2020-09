Corona-Zahlen stabil : Keine neuen Infektionen im Kreis Wesel

Ein Mitarbeiter hält in einem Testzentrum einen Abstrich in der Hand. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Fünf neue Corona-Fälle hatte das Gesundheitsamt am Montag registriert, sieben am Dienstag. Am Mittwoch dann die gute Nachricht: Es gibt keine weiteren Neuinfektionen im Kreis. Über den gesamten Zeitraum der Pandemie kommt der Kreis Wesel nun auf 1205 bestätigte Diagnosen. Das ist der Stand von N Mittwoch, 2. September, 12 Uhr. Am Dienstag waren es ebenfalls 1205 Fälle gewesen. Von allen Betroffenen gelten heute 1068 Menschen als wieder genesen, 27 Personen sind an oder mit der Infektion gestorben.