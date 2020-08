Analoger „Wahl-O-Mat“ in Schaephuysen : Konsens: Mehr Bürgerbeteiligung

Gut besucht war die Informations- und Dialogveranstaltung zur Kommunalwahl in Schaephuysen. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt Der analoge „Wahl-O-Mat“ auf dem Schaephuysener Marktplatz am Sonntag wurde gut angenommen. Rund 150 interessierte Bürger fanden sich ein.

Von Ulrike Rauhut

Einen analogen „Wahl-O-Mat“ nannte die Interessengemeinschaft Schaephuysener Bürger und Vereine (IGSBV) ihre Freiluft-Veranstaltung, bei der sich alle Bürgermeister-Kandidaten am Sonntag vorstellten. Zusätzlich war mit Ralf Thier der Kandidat der FDP auf dem Podium vertreten, der nicht als Bürgermeister wählbar ist.

Welche Ziele verfolgen die fünf Herren und eine Dame für die Gemeinde? Wie soll der Ortsteil Schaephuysen in Zukunft aussehen? Neben den inhaltlichen Antworten ging es auch darum, die Persönlichkeiten zu erleben. Rund 150 interessierte Bürger fanden sich auf dem Schaephuysener Marktplatz ein, um sich einen Eindruck zu verschaffen. In strukturierter Form, mit begrenzter Redezeit und in drei Blöcken wurde die Talk-Runde präsentiert und von Journalist Dennis Kesch professionell moderiert. Es habe in den Vorjahren nie mehr als ein oder zwei Kandidaten gegeben, sagte er. „In diesem Jahr ist die Auswahl so groß wie nie!“

Alle Kandidaten betonten in der Vorstellungsrunde zu Beginn, dass sie froh sind, durch die Veranstaltung Gelegenheit zu haben, sich der Gemeinde zu präsentieren und auch die Mitbewerber näher kennen zu lernen. Bei der ersten Runde, in der sich jeder in drei Minuten kurz vorstellen konnte, versuchten alle zu betonen, warum ihnen ihr bisheriges Engagement, ihre Heimatverbundenheit, ihr Beruf und ihre Erfahrung einen Vorteil für das angestrebte Amt bedeuten. Vielfältige Vernetzung oder eher der unabhängige Blick von außen? Handwerker, Verwaltungsfachmann oder studierte Juristin? Es zeigten sich unterschiedliche Lebensläufe und Generationen. Beispielsweise betonten Dirk Ketelaers (SPD) und Robert Peerenboom (CDU), dass sie Ur-Rheurdter und im Dorf bekannt seien.