Neukirchen-Vluyn: Bürgermeisterkandidat Christian Pelikan (Bündnis 90/Die Grünen) : Sagen Sie jetzt nicht zu viel!

Neukirchen-Vluyn Im Wahlkampf wird oft lang geredet und viel versprochen. Manchmal hilft es aber, seine Botschaft auf einen Kern zu verdichten. Bei der beliebten Social-Media-Plattform Twitter wird man dazu gezwungen. Maximal 280 Zeichen pro Tweet sind hier erlaubt. Wir haben Politiker im Kommunalwahlkampf gebeten, auf unseren Fragenkatalog jeweils eine Antwort mit maximal 280 Zeichen zu geben.

Mein Name ist Christian Pelikan, bin 28 Jahre jung und lebe gemeinsam mit meiner Frau in Neukirchen-Vluyn. Meine Freizeit verbringe ich mit Fahrradfahren, Stadionbesuchen in Dortmund und Kegelabenden. Ich möchte mit frischem Wind der jüngste Bürgermeister am Niederrhein werden.