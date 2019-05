Interview : „Man kann den Inhalt der Plakate nicht akzeptieren“

Neukirchen-Vluyn Nach Polizeiangaben wurden rund 50 Wahlplakate der AfD in Neukirchen-Vluyn gestohlen. Die rechtspopulistische Partei hat sie ersetzt. Offenbar bewusst hängte die Partei eine Werbung vor den Haupteingang des Neukirchener Erziehungsvereins.

Fricke-hein hat mich geärgert, das Plakat ausgerechnet vor unserer Buchhandlung zu sehen, aber so ist nun mal Demokratie. Wir können uns nicht aussuchen, wer seine Wahlwerbung an welchem Ort platziert

Nun ist die AfD eine Partei, die in zahlreichen Landtagen und im Bundestag vertreten ist. Was genau bereitet Ihnen Unbehagen?

Fricke-hein Es sind die ausgrenzenden, fremdenfeindlichen und antisemitischen Äußerungen ihrer Vertreter. Es ist ihre Absicht, sich ins Europäische Parlament wählen zu lassen, um das zu zerstören, was uns an Fortschritten in Europa gelungen ist.