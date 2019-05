Streit in Rheurdt: Neue Bürgerinitiative will Burgerpark retten.

Rheurdt Per Unterschriftensammlung und Petition soll gegen geplante Parkplätze vorgegangen werden.

Einmütig und per Handzeichen beschlossen die Bürger die Gründung einer Bürgerinitiative „Hände weg vom Burgerpark“, und bestimmten die Rheurdter Siglinde M. Bockheim und Jürgen Volk zu den Sprechern der Initiative. Als nächste Schritte plant die Bürgerinitiative eine Unterschriftensammlung, die in eine Petition zur Rettung des Burgerparks bei der Ratsversammlung am 8. Juli münden soll. Zudem möchte die Bürgerinitiative auf der Ratsversammlung am kommenden Montag, dem 27. Mai. im Ratssaal der Gemeinde Rheurdt, Flagge zeigen und deutlich machen, welche Meinung die Bürger zu der geplanten Umgestaltung haben.