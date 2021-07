Neukirchen-Vluyn: 40 Jahre – 40 Impulse : Mit Musik, Bewegung und Natur in die fünfte Ferienwoche

Neukirchen-Vluyn Das Neukirchen-Vluyner Stadtmarketing stellt das Aktionsprogramm „40 Jahre – 40 Impulse“ für den Zeitraum vom 2. bis 8. August vor.

Ebenfalls am 3. August findet von 18.15 bis 20 Uhr ein Hatha-Yoga-Sommerkurs der VHS statt. Das Thema Bewegung spielt auch am Mittwoch, 4. August, eine Rolle. Um 11 Uhr bietet Marianne Friedriszik gemeinsam mit dem Quartiersmanagement Neukirchen einen Schnupperkurs mit Smovey-Ringen für Groß und Klein an. Der Kursusmit Schwungringen ist für Kinder ab fünf Jahren mit ihren Eltern oder Großeltern geeignet. In den Räumen der Awo-Begegnungsstätte Marie-Juchacz-Haus, Max-von-Schenkendorf-Straße 9, gibt es am Donnerstag, 5. August, um 15.30 Uhr eine kleine Aufführung der Musikschule Neukirchen-Vluyn mit Gesang, Akkordeon und Saxophon.

Am Donnerstag, 5. August, erfahren Erwachsene in der Zeit von 15 bis 17 Uhr in der Färberwerkstatt wie man eigene Farben aus Naturmaterialien herstellen kann. Viele interessante Informationen zum Wandel in der Landwirtschaft in den letzten 40 Jahren erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Samstag, 7. August, um 10 Uhr bei einem Rundgang am Weyershof. Bärbel Scholtheis führt vorbei an Blühflächen, Streuobstwiesen und naturnaher Gartengestaltung.