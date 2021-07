Spendenaufruf von Rheinischer Post und Volksbank : Hilfsbereitschaft in der Region reißt nicht ab

Das Geno-Hotel in Rösrath hat Senioren nach der Flut beherbergt. Foto: Volksbank Niederrhein

Niederrhein 10.000 Euro sollen für den Wiederaufbau eines Seniorenheims nach Rösrath gehen. Und am Samstag findet im „StellwerkHOF“ in Duisburg-Friemersheim ein Benefizkonzert zugunsten von „Gemeinsam helfen“ statt.

Die Hilfsbereitschaft ist riesig, und sie reißt nicht ab. Nachdem die Rheinische Post gemeinsam mit der Volksbank Niederrhein zur Hilfe für die Opfer der Flutkatastrophe aufgerufen hat, gehen täglich neue Spendenmitteilungen bei Volksbank-Chef Guido Lohmann ein. Das Wichtigste: Das Geld soll unbürokratisch, schnell und persönlich bei denjenigen ankommen, die seit Tagen rund um die Uhr im Einsatz sind und die Hilfe am nötigsten brauchen – wie das Senioren- und Altenheim in Rösrath zum Beispiel.

Ein ganz besonders Drama hatte sich rund um das dortige gemeinnützige Wöllner-Stift ereignet, einem Senioren- und Pflegeheim, das dem des diakonischen Werkes der evangelischen Kirche im Rheinland angeschlossen ist. Am frühen Abend des 14. Juli drang das erste Wasser ins Erdgeschoss der Tagespflege ein.

„Wir haben noch versucht selber überall abzudichten; mit Handtüchern, Sandsäcken und sogar mit den Salzsäcken aus dem letzten Winter“, berichtet Michael Heine, Geschäftsführer des Wöllner-Stifts. Aber alle Bemühungen waren vergebens, denn die Kraft des Wassers war nicht zu kontrollieren. Daher wurden alle Kräfte darauf konzentriert, erst einmal intern zu evakuieren. Die Bewohner des Erdgeschosses wurden umgehend in den höher gelegenen Veranstaltungssaal verlegt.

Als in wenigen Minuten in immer mehr Bereichen das Wasser in die Gebäude lief und auch die komplette Stromversorgung ausgefallen war, mussten alle 138 hochbetagten, zu einem großen Teil bettlägerigen Bewohner umquartiert werden. Gemeinsam mit dem kurzfristig einberufenen Krisenstab der Stadt Rösrath und Bürgermeisterin Bondina Schulze wurde nach Lösungen gesucht.

In der Nacht zum 15. Juli wurde dann Dirk-James Annas, Geschäftsführer des Geno-Hotels von der Feuerwehr aus dem Bett geklingelt. Das Hotel beherbergt in der Regel Mitarbeiter von Genossenschaftsbanken im Rahmen von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Annas machte sich sofort auf den Weg ins Hotel, aktivierte noch in der Nacht seine Mitarbeiter und ermöglichte so die Aufnahme der Senioren in das Hotel, das wegen anstehender Betriebsferien nicht belegt war. Viele Hotelmitarbeiter verzichteten dafür spontan auf ihren Urlaub.

„Es war viel Arbeit, ein wenig chaotisch vermutlich auch, aber es gab auch sehr viele Gänsehaut-Momente. Die alten Menschen sind so unfassbar dankbar“, erzählt Annas noch immer bewegt. Guido Lohmann kennt Dirk Annas über die Genossenschaftsakademie persönlich und sagt: „Einfach nur stark, wie er und sein Team agiert haben. Ich freue mich, dass wir aus unserer gemeinsamen Aktion die anstehende Wiederaufbauarbeit des Stiftes mit einer Spende über 10.000 Euro unterstützen können.“

Spontane Hilfe zugesagt hat auch Freddy Driesen, der gemeinsam mit seiner Frau das „StellwerkHOF“ in Duisburg-Friemersheim betreibt. Durch Facebook ist Driesen auf die Spendenaktion von Rheinischer Post und Volksbank aufmerksam geworden. „Wir als Gastronomie sind durch die Pandemie stark gebeutelt. Trotzdem muss man zusammenhalten und bestmöglich helfen“, sagt er. Deshalb soll es am Samstag, 24. Juli, ein Benefizkonzert im „StellwerkHOF“, Am Stellwerk 33, geben. Es spielen die Original Cranger Gaudibuam, der Biergarten und die Küche sind ab 17 Uhr geöffnet, die Musik beginnt gegen 18 Uhr. „Wir werden an diesem Tag für die Flutkatastrophe sammeln, zuzüglich werden wir uns mit 1000 Euro als Spende Beteiligen“, verspricht Driesen. Info: www.stellwerkhof.com