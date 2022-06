Für Kinder bis drei Jahren : Familienzentrum fördert Mehrsprachigkeit

Leichlingen Die Eltern-Kind-Gruppe „Griffbereit“ fördert die frühkindliche Entwicklung und Mehrsprachigkeit. Erstes Treffen ist für den 28. Juni geplant.

Das städtische Familienzentrum mit Bewegungskindergarten Büscherhof organisiert in Kooperation mit dem Kommunalen Integrationszentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises die Eltern-Kind-Gruppe „Griffbereit“. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Förderung der frühkindlichen Entwicklung und Mehrsprachigkeit. Das erste Treffen findet am kommenden Dienstag, 28. Juni, statt.

Die Gruppe trifft sich von da an immer dienstags von 12.30 bis 14.30 Uhr Am Büscherhof 15c. Die Kursleitung übernimmt Yildiz Caliskan. Wer teilnehmen möchte, kann sich telefonisch unter 02202 13-2173 oder per E-Mail an ramiha-nur.oezsoy@rbk-online.de bei Ramiha-Nur Özsoy vom Kommunalen Integrationszentrum anmelden.