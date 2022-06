Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Sieben Mal Filmvergnügen im Kinder-Ferienkino

Hückeswagen Ab dem 28. Juni wird im Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7, wieder jeden Dienstagnachmittag ein kindergerechter Film gezeigt. Das Ganze läuft im Rahmen des Ferienspaß-Programms.

Ferienzeit ist im Kultur-Haus Zach gleichbedeutend mit Kinozeit. Denn dann bietet der Trägerverein Kindern ab sechs Jahren jeden Dienstag ausgesuchte und ansprechende Kinder- und Familienfilme an. An dieser Tradition wird auch in den jetzt beginnenden Sommerferien festgehalten. „Auch dieses Jahr ist das Kultur-Haus Zach beim Ferienspaß-Programm wieder dabei“, berichtet Stefan Noppenberger vom Trägerverein. Immer dienstags, ab 14.30 Uhr, wird der große Raum zum Kinosaal.

Gestartet wird das Kinder-Kinoprogramm an der oberen Islandstraße am Dienstag, 28. Juni, mit einem deutsch-österreichischen Kinderfilm von Gregor Schnitzler aus dem Jahr 2021. Darin geht es um Schüler einer Klasse, die alle jeweils einen magischen Tierbegleiter bekommen, mit dem sie sich sogar unterhalten können. Ein Mädchen ist aber recht unglücklich, denn es erhält als magischen Tierbegleiter eine Schildkröte. Doch dann freunden sich beide an und erleben zusammen Abenteuer. Aus rechtlichen Gründen darf der Trägerverein die Titel der Filme nicht nennen.

So gelingt in den Ferien der Einstieg in den Sport

Camps und Schnupperkurse : So gelingt in den Ferien der Einstieg in den Sport

„Insgesamt bieten wir in den Sommerferien sieben Kinder-Kino-Termine an“, verrät Detlef Bauer, Vorsitzender des Trägervereins. „Wir haben für die Ferienwochen wieder eine bunte Auswahl an ansprechenden und spannenden Filmen herausgesucht.“ Am zweiten Ferien-Dienstag, 5. Juli, hebt sich der (symbolische) Vorhang für einen Computeranimationsfilm über zwei Jungs, die im Wasser zu Meereskreaturen werden. Am 12. Juli begibt sich ein Mädchen auf die Suche nach dem letzten verbliebenen Drachen, um die Menschen vor Monstern zu retten. Mit dem fünften Teil einer Pferde-Filmreihe (19. Juli) und ein Fantasy-Filmdrama über ein indisches Mädchen, das auf einem Landgut seines Onkels lebt (26. Juli), geht es beim Kinder-Ferienkino weiter. Am 2. August wird ein Familienfilm mit einem Hasen präsentiert, der den Garten verlässt und in die Großstadt geht. Letzter Termin ist der letzte Ferientag, 9. August – in dem Familienfilm steht ein Schüler im Mittelpunkt, der andere Personen schrumpfen lassen kann.