Hilfe von Neukirchen-Vluyner Unternehmen : 1500 Bettdecken und Kissen

Neukirchen-Vluyn Das Neukirchen-Vluyner Unternehmen „Paradies“ leistet schnell und unbürokratisch Hilfe. 1500 Bettdecken und Kopfkisse wurden mit dem eigenen LKW in die Krisenregion befördert.

Mit großer Sorge verfolgte man bei dem Unternehmen Paradies Betten in Neukirchen-Vluyn seit Tagen die Situation in den Gebieten, die von der Hochwasserkatastrophe betroffen sind. Durch den Vertrieb der eigenen Produkte in ganz Deutschland kennt man die Städte und hat viele langjährige Kunden, die in diesen Regionen ihren Wohnsitz haben. Tief betroffen verfolgt man das Ausmaß der Katastrophe, das sich erst nach und nach in seiner wirklichen Größe zeigt. Zwei Vertriebsmitarbeiter des Unternehmens haben in den beiden Regionen um Euskirchen in Nordrhein-Westfalen und Bad Neuenahr in Rheinland-Pfalz Familie und Freunde, sie berichteten ständig hautnah über die desaströse Situation. Die Wassermassen richteten hier sehr große Schäden an und viele Bewohner der Regionen haben alles verloren.