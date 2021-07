Edeka Raber in Neukirchen-Vluyn : Hilfe für Weilerswist aus Neukirchen-Vluyn

Aufräumarbeiten in Weilerswist. Foto: dpa/Fabian Strauch

Neukirchen-Vluyn Eine Hilfsaktion startete von Neukirchen-Vluyn aus und brachte Lebensmittel in den vom Hochwasser stark betroffenen Ort Weilerswist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Wie die Hilfe für die Hochwasseropfer einem Zahnrad gleich ineinander greift, erlebte die Kundschaft der Edeka-Raber-Märkte an den Standorten Kapellen, Neukirchen und Vluyn. Mitarbeiterin Mirijam Eigenbrod hatte bereits wenige Stunden nach der Katastrophe über die sozialen Medien Kontakt mit Stolberg aufgenommen und eine Liste erhalten, welche Lebensmittel und sonstigen Artikel am dringendsten und direkt gebraucht wurden. Dazu zählten Hygieneartikel, Babynahrung und Spielzeug, haltbare Lebensmittel sowie Tierfutter, die die Edeka-Kunden kauften und in bereitstehende Einkaufswagen spendeten.

„Wir haben eine enorme Bereitschaft erlebt. Alles, was auf der Liste stand, konnte besorgt werden bis hin zu Bettlaken und Decken“, sagt dazu Tobias Skiba, Edeka-Marktleiter in Neukirchen. Als gegen Abend dann die Nachricht kam, dass Stolberg bereits mit den nötigen Lebensmitteln versorgt worden sei, stellte sich eine neue Herausforderung, die Mirijam Eigenbrod mit Daniel Macholz, einem Feuerwehrmann aus Neukirchen-Vluyn, managte. Der wiederum kannte in den Katastrophengebieten wie in Weilerswist, im Kreis Euskirchen, Kameraden. Er nahm mit Andre Janßen, Löschzugführer bei der Feuerwehr Weilerswist, Kontakt auf. Der gebürtige Neukirchen-Vluyner gehört zum dortigen Krisenstab. Die Hilfe aus der Heimat kam wie gerufen. Familie Eigenbrod und ihre Helfer machten sich umgehend auf den Weg. „Um 22 Uhr sind wir losgefahren und nach anderthalb Stunden vor Ort“, so Daniel Macholz.