Rücktritt der Führungsspitze : Es brennt bei der Rheurdter Feuerwehr

Foto: Frewillige Feuerwehr Rheurdt

Rheurdt Bei der Feuerwehr Rheurdt brennt’s: Der Wehrleiter Markus Jansen und sein Stellvertreter Markus Gehrmann sind zurückgetreten.

Als Grund nennt die Feuerwehrspitze die Diskussion über das neue Feuerwehrgerätehaus in Rheurdt. „Einige Parteien haben einen Keil zwischen die Bürger und die Feuerwehr getrieben. Das darf so nicht weitergehen“, sagte Markus Jansen im Gespräch mit der Rheinischen Post. Vor allem die SPD, aber auch Grüne und Teile der FDP hätten mit falschen Darstellungen in der Bevölkerung den Eindruck erweckt, die Feuerwehr wolle sich eine teure Luxuswache bauen lassen. „Zum Teil müssen sich unsere Kameraden deshalb vor ihren Nachbarn rechtfertigen.“

Feuerwehrchef Markus Jansen und Stellvertreter Markus Gehrmann. Foto: fw rheurdt

Jansen und Gehrmann überreichten am Montag Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen ihre Rücktrittsschreiben. Bei einer spontanen Vollversammlung aller Feuerwehrleute von Rheurdt und Schaephuysen am Montagabend hätten der Feuerwehrchef und sein Stellvertreter Rückendeckung und Respekt für ihren Schritt bekommen, so Jansen.

Info Zwei Löschzüge an zwei Standorten Die Zahlen Rund 200 Freiwillige gehören zur Feuerwehr Rheurdt. In den Löschzügen Rheurdt und Schaphuysen sind 75 Helfer im Dienst. Hinzu kommen Senioren, Jugend- und Kinderfeuerwehr sowie der Spielmannszug. Seit 2017 konnten sechs neue Feuerwehrleute gefunden werden.

„Darüber hinaus geht es auch um unsere Fürsorgepflicht gegenüber den Feuerwehrleuten“, ergänzte Gehrmann. Seit nunmehr fünf Jahren werde über ein neues Feuerwehrgerätehaus diskutiert – weil das alte Gebäude viel zu klein geworden ist. Nur mit einer Ausnahmegenehmigung der Unfallkasse dürfe es überhaupt noch genutzt werden. Dazu gehöre die Auflage, so rasch wie möglich neu zu bauen. „Was sollen wir denn den Familien sagen, wenn einem unserer Kameraden in der viel zu engen Fahrzeughalle ein Unglück geschieht?“