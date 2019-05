Diskussionen um Umgestaltung : Rheurdter Bürger besorgt: Was wird aus dem Burgerpark ?

Rheurdter Bürger besorgt: Was wird aus dem Burgerpark ?

Grüne Lunge im Ökodorf: der Burgerpark in Rheurdt. Foto: Dirk Neubauer

Rheurdt Grüne fordern Bürgerinitiative, CDU spricht von „andauernden Falschinformationen“, Verwaltung will weniger als ein Drittel der Parkfläche umgestalten.

Der Burgerpark bleibt Dorfgespräch. Seit Frank Hoffmann von den Grünen davor warnte, dass mindestens die Hälfte des Parks asphaltiert werden müsse, sind zahlreiche Bürger verunsichert. Für Mittwoch, 22. Mai, 19 Uhr, hat Hoffmann zu einer offenen Fraktionssitzung der Grünen in die Gaststätte „Zur Post“, Rathausstraße 2 eingeladen. Dort solle eine parteiübergreifende Bürgerinitiative zur Rettung des Burgerparks gegründet werden, heißt es in der Einladung. CDU-Ratsfrau Renate Rheinbay platzte wegen „dieser andauernden Falschinformationen“ jetzt der Kragen, wie sie der Redaktion gestand: „Davon, dass die grüne Oase in Rheurdt zerstört würde, kann keine Rede sein.“