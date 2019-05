Festival in Neukirchen-Vluyn : Am Fuß der Halde ist die Welt in Ordnung

Am Fuß der Halde ist die Welt in Ordnung

Neukirchen-Vluyns Techno-Festival fand am Samstag zum elften Mal statt. Die Fans kommen gerne und nehmen auch Regen in Kauf. Organisiert wird „Heile Welt“ von Tobias Schladitz, der als Toby Montana auch selbst auflegt.

Die Stimmung ist irgendwo zwischen Riesenparty und kleinem Festival beim elften „Heile Welt Open Air“ am Fuß der Halde Norddeutschland. Etwa 3000 überwiegend junge Fans der Techno-Musik haben am Samstag bis in die Nacht hinein getanzt, gelacht und gefeiert. „Man fühlt sich irgendwie frei bei der Musik“, sagt ein Besucher. Die Bässe wummern, bis der ganze Brustkorb mit vibriert. Es gibt auf dem Gelände drei Bühnen, 18 DJs aus Deutschland, den Niederlanden, Italien legen auf: eine Mischung aus unbekannteren Liedern und bekannten Stücken – „obwohl wir auch nicht voll Mainstream sind“, sagt Tobias Schladitz, der Veranstalter von „Heile Welt“. Unter seinem Künstlernamen Toby Montana legt er gegen Ende selbst auf. Seine Musik hat er als 16-Jähriger in den Clubs auf Ibiza gefunden: „Dann hat‘s ,bzzt’ gemacht und ich war drin“ in der Techno-Musik. „Ich mache seitdem nichts anderes“, sagt er und lacht.