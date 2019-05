Gemeindeentwicklung in Rheurdt: SPD legt Alternativplan für Feuerwehrhaus vor.

Zu klein und zu alt: Das bestehende Feuerwehrgerätehaus von Rheurdt. Eine größere Wache würde die Pfingstkirmes in den Burgerpark verdrängen, der dafür umgestaltet werden muss. Das will die SPD verhindern. Foto: Dirk Neubauer

Rheurdt Sozialdemokraten lehnen Eingriff in den Burgerpark ab. Feuerwehr und Kirmes kämen sich auf dem Marktplatz nicht ins Gehege.

Die SPD geht mit einem Alternativvorschlag für das Rheurdter Feuerwehrgerätehaus in die neue Woche. Und lehnt Umbauten des Burgerparks sowie Baumfällungen rigoros ab. „Wir können den Neubau für die Feuerwehr am Rheurdter Markt errichten – und zwar so, dass das Gebäude nicht zu ausladend wird und die Kirmes nicht in den Burger Park umziehen muss, sondern auf dem Markt bleiben kann “, sagen SPD-Chefin Barbara Wolter und SPD-Fraktionschef Werner Fronhoffs. Sie stützen sich auf den Entwurf eines Mitglieds der Rheurdter Feuerwehr aus dem Jahr 2016. Dieser sei schon damals Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen zugeleitet worden. Barbara Wolter fragt: „Warum hat der Bürgermeister diesen Entwurf nie dem Rat gezeigt? Er erfüllt alle Vorgaben – ist aber weit entfernt von dem Luxusbau, der jetzt offenbar in Rheurdt geplant ist.“