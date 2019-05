Feuerwehr in Neukirchen-Vluyn : Probeschnitt mit der schweren Schere

Feuerwehr in Neukirchen-Vluyn

Mit Schutzbrille und Handschuhen an der schweren Hydraulikschere: Diese Besucher probierte aus, wie Feuerwehrleute im Notfall eingeklemmte Personen aus einem Fahrzeugwrack befreien. Der Brandschutztag in Vluyn lockte mit dieser und weiteren Aktionen viele hundert Besucher. Foto: Christoph Reichwein (crei)

NEUKIRCHEN-VLUYN Zum Brandschutztag des Löschzugs Vluyn kamen viele hundert Besucher. Sie konnten ihr Geschick als Retter testen.

„Feuerwehr zum Anfassen“ – unter diesem Motto stand der Brandschutztag beim Löschzug Vluyn der Freiwilligen Feuerwehr. Zum Feuerwehrgerätehaus an der Tersteegenstraße kamen viele hundert Besucher.

„Wir haben etwa 80 bis 100 Einsätze im Jahr. Das reicht von der Rettung der Katze aus hohen Bäumen bis hin zu Einsätzen bei Großbränden und schweren Verkehrsunfällen“, sagte Löschzugführer Frank Eßers. Dafür stehen der Vluyner Feuerwache sechs Einsatzfahrzeuge bereit. Sie alle konnten ausgiebig besichtigt werden, was vor allem die kleinen Besucher, wie der fünfjährige Marc und der ein Jahr jüngere Gejan, mit Begeisterung taten. Beide wollten natürlich später Feuerwehrleute werden. Marc wusste jedoch noch nicht, ob auf dem Drehleiter- oder einem anderen Wagen. Gejan wollte dagegen „einfach nur Feuer löschen: Weil Feuerwehrleute so mutig sind.“

Wo Im Mai 2014 bezog er den Bau an der Tersteegenstraße.

Welche Einsätze sie dabei meistern müssen, zeigte die Jugendfeuerwehr. Unter Einsatz des Drehleiterwagens löschten sie einen von zahlreichen Besuchern aufmerksam verfolgten, Zimmerbrand und retteten dabei zwei gefährdete Personen. Ebenfalls großes Interesse fand ein Stand, an dem die Handhabung hydraulischer Rettungsgeräte bei Verkehrsunfällen demonstriert wurde. Hier konnten die Besucher selber aktiv werden und an zwei Autowracks ihre Geschick an den schweren Scheren testen.