Demonstration am Niederrhein : Rheurdter fordern: Frauen an die Macht in der katholischen Kirche!

Aktion Maria 2.0 läuft bis 18. Mai. Sie geht auf eine Idee in der Gemeinde Hl. Geist in Münster zurück.

In einem offenen Brief an Papst Franziskus beklagen die Unterzeichner die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Sie fordern den Zugang von Frauen zu allen kirchlichen Ämtern. Auf der Online-Plattform „Campact/Weact“ können Frauen und Männer den offenen Brief bis zum 18. Mai unterzeichnen. Er wird dann als Petition an den Heiligen Vater weitergeleitet.

In Rheurdt können sich Befürworter auf Unterschriftenlisten eintragen, die in den Kirchen ausliegen. 80 haben in Rheurdt unterschrieben. Im Bistum sind es 6000.