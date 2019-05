Brauchtum in Neukirchen-Vluyn: Maibaum-Tradition mit Gesang gekrönt.

NEUKIRCHEN-VLUYN Musik-Flashmob begleitete das traditionelle Schmücken des Handwerksbaums auf dem Vluyner Platz.

Auch die Tradition ist im Wandel, sagte Hans Delihsen in seiner kurzen Ansprache. „Ein Brauch ist eine regelmäßig wiederkehrende Handlung von Menschen in fester Form“, sagte der Vorsitzende des Heimat- und Verkehrsvereins Vluyn am Vorabend des 1. Mais. Deshalb sei ein Brauch, wie das seit 1998 wiederkehrende Schmücken des Handwerkerbaumes zum 1. Mai, immer wieder neu weiterzugeben, wenn er nicht verloren gehen solle. Diese Gefahr, nicht weitergegeben zu werden, sah er für ein freiheitliches, friedliches und tolerantes Europa. „Es ist kein geeintes Europa, wo jeder Staat nur die Vorteile ziehen will“, betonte er. „Es ist ein Europa ohne Grenzen, mal eben nach Venlo fahren. Deutsche studieren und arbeiten in Holland und umgekehrt.“ So rief er alle „Friedfertigen und Toleranten“ auf, sich in gut drei Wochen bei der Europawahl zu beteiligen, um dem europäischen Parlament Einfluss zu geben.