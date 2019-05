Mentalist in Neukirchen-Vluyn: ein Spaziergang in den Köpfen der Gäste.

Ein Spaziergang in den Köpfen der Gäste

Mentalist in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Mentalist Jan Forster verblüffte und begeisterte 50 Zuschauer im Freizeitzentrum Klingerhuf.

Die Meinungen über Mentalisten, Gedankenleser und Magier gehen auseinander. Entweder man glaubt an die Fähigkeit des Gedankenlesens oder nicht. Unterhaltung und Faszination bieten Abende und Programme wie Jan Forsters „Mit allen Sinnen – (k)ein mentaler Unfug“ aber auf jeden Fall.

Am Samstagabend präsentierte das Theater Silke Jurk in der Galerie des Sport- und Freizeitparks Klingerhuf in Neukirchen-Vluyn Jan Forster, der als Deutschlands unterhaltsamster Gedankenleser und Magier beworben wird. Die Galerie bot eine gemütliche Atmosphäre, für die sich Silke Jurk und Jan Forster bewusst entschieden haben. Es gab keinen großen, spektakulären Aufbau oder eine ablenkende Bühnenshow.