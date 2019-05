Handel in Neukirchen-Vluyn : Neuer Feierabendmarkt soll Kunden locken

Frank Grusen (r.) und Thorsten Rogsch haben den Feierabendmarkt organisiert, Händler-Sprecherin Astrid Fibich freut sich über die Aktion. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Neukirchen-Vluyn Es gibt fünf Termine auf dem Vluyner Platz ab dem kommenden Donnerstag – mit Speisen und Musik.

Von Dirk Neubauer

Mit einem bunten Feierabendmarkt soll dem Zentrum von Vluyn ein neuer Schub verpasst werden. Das traditionell auf den Freitag fallende Markttreiben beginnt am Donnerstag, 9. Mai, bereits am Vorabend. So soll es bis zum 12. September immer sein, am zweiten Donnerstag jeden Monats. Der Feierabendmarkt zwischen 16 und 21 Uhr soll frische Kundschaft auf den Vluyner Platz locken; Käufer, die bislang nicht zum Markt kommen können, weil sie am Freitagvormittag arbeiten müssen. Lockmittel sind zusätzliche Essstände mit Tischen und Sitzbänken – und Live-Musik von einer Musikinsel, die sich bereits beim Vluyner Martinsmarkt bewährt hat.

„Dies ist ein Versuch“, sagt der Leiter des Stadtmarketings, Frank Grusen, ausdrücklich. Je nachdem, wie die Rückmeldungen ausfallen, sei man bereit, auch kurzfristig nachzujustieren. Beim Angebot zum Beispiel – oder den Öffnungszeiten. In den umliegenden Städten des Niederrheins gibt es zum Teil sehr erfolgreiche Feierabendmärkte, von denen auch die anliegenden Einzelhändler stark profitieren. Es gibt aber auch Märkte, die nach wenigen Terminen eingestellt wurden, weil sie nicht die erhoffte Zahl an Kunden brachte. Handelsexperten sprechen an dieser Stelle von der „Kundenfrequenz“. Frank Grusen sagt: „Wir schauen uns bei zunächst fünf Terminen an, wie sich der Feierabendmarkt in Vluyn entwickelt.“

Zum Auftakt bieten einige der Händler vom freitäglichen Wochenmarkt teilnehmen, ihre Produkte bereits am Donnerstag an. Obst und Gemüse gehören ausdrücklich nicht dazu. Die Ware kann nicht über Nacht frisch gehalten werden. Beim Feierabendmarkt kommt ein Getränkewagen hinzu, wird das Feuer unter einem Grill entfacht, eine Weinbar öffnet und gleich nebenan duftet der Teig eines Crêpes Standes. Singer-Songwriter aus der Region unterhalten die Besucher. Sitzmöglichkeiten und Sonnenschirme runden das neue Angebot zum Treffen, Plaudern und Verweilen ab. Auch die Geschäftsleute am Vluyner Platz freuen sich auf zahlreiche Besucher am Donnerstagabend.