Freizeit in Neukirchen-Vluyn : Alle Wetter: Der Vluyner Mai zeigt Stehvermögen

Mit Schirm,. Charme und einem großen Programm bewies der Vluyner Mai am Wochenende seinen Durchhaltewillen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Neukirchen-Vluyn Zwei Tage lang boten Einzelhändler, Vereine, Kunstschaffende und Bürger ein vielfältiges Angebot. Gestern öffneten die Geschäfte.

Schon zum Auftakt herrschte auf dem Leineweberplatz reges Kinderleben. Dort bot der Stadtjugendring Neukirchen-Vluyn an einer „Street Soccer“-Anlage die Möglichkeit zum Mitmachen an. „Wir bemalen und bauen mit ihnen auch Vogelhäuser, damit sie noch mehr für die Natur tun“, erläuterte Vorstandsmitglied Karl Kube das Angebot. Daneben sorgten Bungee-Jumping, Karussellfahrten und Leckereien auf dem Fest für Abwechslung für die kleinen Besucher. Über den Platz, der als Weinmeile von den Genießern edler Tropfen genutzt wurde, machte sich Gitarrist Zbigniev Smorka auf dem Weg zur kleinen Musikinsel-Bühne am Vluyner Platz.

Dort durften wieder lokale Talente ihre Fähigkeiten zeigen. „Wir spielen sonst nicht akustisch“, genoss der 59-jährige Gitarrist die gemeinsame Performance seiner 16-jährigen Tochter. „Letztes Jahr hatten wir einen Blackout und haben weitergespielt – da war das Publikum echt cool.“

Info Viele Akteure und Interessen vereint Statement Das Kulturprogramm und die fünfzig Anbieter hätten erneut dazu beigetragen, „den Ort zu beleben“, meinte Thorsten Rogsch am Stand der Stadt Neukirchen-Vluyn. Es sei gelungen, Geschäftsleute, Initiativen, Vereine und Kulturschaffende einzubinden. Rogsch hofft, auf noch mehr Nachwuchskünstler.

An dem Übergang Vluyner Platz/Niederheinallee sorgten Vereinsaktive und Musiker auch auf der großen Bühne für Unterhaltung und trotzten der sehr wechselhaften Witterung. Von den Vluyner Klompenfreunde über die Neukirchen-Vluyn-Ka-Ge am Nachmittag bis zu den Schlagerkünstlern Jörg Bausch und „Kernseife“ am Abend reichte die Palette. Und am Sonntag lockten unter anderem die “Modenschau HudHud” und die Theater-und Chordarbietungen der Städtischen Gesamtschule die Gäste an.

Bernd Schönfeld sorgte als Westernhagen-Interpret bei Katrin Jähnert und ihrem Partner für eine kurze Flanierpause. „Mein Vater ist großer Westernhagen-Fan- das macht er toll“, war die 35-jährige Neu-Vlynerin von dem Angebot des „Vluyner Mai“ angetan. „Brot, Käse, Honig – das haben wir alles vom Stand gekauft.“ Auch Beate Schaal war am Stand des Bienenzuchtvereins Neukirchen-Vluyn hängengeblieben. „Super, dass man hier quatschen kann. Man kriegt viele lächelnde Gesichter, die Leute haben Zeit und schlendern hier drüber”, genoss auch die 56-jährige ihre Runde durch den Vluyner Mai.

Ob lokaler Honig, Speck-Spezialitäten aus Österreich oder besondere Käse-,Wurst- und Weinsorten aus der französischen Partnerstadt Mouvaux – für den Gaumen fand sich an den Ständen genug. Alternativ konnte man beim Glitzer-Tattoo , am Kleidungsstand der Tuwas-Genossenschaft oder auch am Makler-Infostand von Selektive seinen individuellen Interessen nachgehen. Daneben verkauften Schüler des Julius-Stursberg-Gymnasiums für ein Schulprojekt in Uganda Kekse und Armbänder. Die Fairtrade-AG der Gesamtschule Neukirchen-Vluyn verteilte fair gehandelte Rosen für eine Schule in Uganda.