Klassik in Neukirchen-Vluyn: Lob-Gesang mit Pauken und Trompeten.

Info

Vorverkauf Wer sich vorab Karten für dieses Konzert sichern möchte, zahlt 18 (Schüler/Studenten: 8) Euro. Tickets gibt es in der Neukirchener Buchhandlung (02845 392233), in der Vluyner Buchhandlung Giesen-Handick (02845 2354) und im Pfarrbüro St. Quirinus (02845 94892). In Kamp-Lintfort gibt es Karten in der Buchhandlung am Rathaus (02842 921779).