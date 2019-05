Klimaschutz in Neukirchen-Vluyn : Das Stadtradeln startet mit der Bürgermeister-Rundfahrt

So startete das Stadtradeln im vergangenen Jahr. Aktuell geht es am 6. Mai um 17 Uhr los - mit einer Bürgermeisterrunde durch Neukirchen-Vluyn. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Neukirchen-Vluyn Am dem 6. Mai bringt jeder geradelte Kilometer Punkte für die Stadt - vorausgesetzt, man hat sich angemeldet.

Am Montag, 6. Mai, startet das Stadtradeln 2019. Drei Wochen lang sammeln die Bürger jeden Kilometer, für den sie sich auf das Fahrrad setzen und somit Kohlendioxid einsparen.

Zum Auftakt hat die Stadt am Montag eine Rundfahrt durch Neukirchen-Vluyn organisiert. Los geht es um 17 Uhr am Rathaus. Bürgermeister Harald Lenßen radelt voran. Der aktuelle Stadtradelstar, Elke Wimmer, tritt gemeinsam mit allen weiteren Teilnehmern in die Pedale. Auch weiterhin kann sich jeder, der mithelfen möchte, ein gutes Ergebnis für Neukirchen-Vluyn zu erreichen, unter www.stadtradeln.de/neukirchenvluyn anmelden.

Eine weitere geführte Tour durch Neukirchen-Vluyn steht am Samstag, 11. Mai, 11 Uhr an. Für die „Bio-Tour“ ist der Naturkosthof Toschki, Nieper Straße 86, der Treffpunkt. Von dort aus geht es zum Frohenbruchhof. Nach einer Rindersafari wird die Biobäckerei Schomaker in Neukirchen das Ziel sein. Teilnehmen können höchstens 30 Personen. Bitte per Mail neukirchen-vluyn@stadtradeln.de anmelden.

Die „Tour der erneuerbaren Energien“ startet am 18. Mai, 10.30 Uhr. Treffpunkt ist die Ladesäule, Parkring Nord in Moers. Von dort aus rollen die Teilnehmer zum Biomassekraftwerk Moers, besichtigen Windräder in Repelen und den Solarpark Neukirchen-Vluyn. Auch hier sind 30 Teilnehmer die Obergrenze. Bitte anmelden unter der Mail Fahrrad@moers.de.

(dne)