Nettetal : SPD diskutiert über Klima

Nettetal Der umweltpolitische Sprecher im Landtag, André Stinka MdL, kam nach Nettetal.

In einem interessant zusammengesetzten Podium diskutierten miteinander der umweltpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Andre Stinka MdL, Markus Grühn, Bereichsleiter Planung der Stadt Nettetal, sowie der Klimamanager der Stadt Musan Sahin. Geleitet wurde die Diskussionsrunde von der SPD-Ortsvereinsvorsitzenden, Tanja Jansen.

André Stinka erläuterte eindringlich, warum es jetzt und nicht erst später notwendig sei, dem Klimawandel zu trotzen und entsprechende Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Ausdrücklich lobte er das von Umweltministerin Svenja Schulze in Berlin vorgelegte Handlungskonzept. Allerdings merkte er auch an: „„Ich finde es gut, wenn sich junge Menschen für ihre Umwelt einsetzen, das haben wir als junge Leute doch auch gemacht. Aber manche Dinge dauern leider länger, als es die jungen Leute wahrhaben wollen, so viel muss übereinander gebracht werden.“