Schwalmtal : Gemeinde Schwalmtal will neue Blühstreifen anlegen

Gemeinde Schwalmtal will neue Blühstreifen anlegen

Die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft wird Landwirte beraten, wie sie an Ackerrändern Blühstreifen anlegen. Dies soll zunächst auf zwei Hektar geschehen.

An vielen Stellen der Gemeinde wird es im nächsten Jahr bunter: Mindestens sechs Meter breite Blühstreifen mit Klatschmohn, Kornblume und anderen Wildpflanzen sollen an Ackerrändern angelegt werden, um Insekten Heimat zu bieten. Das haben Rat und zuvor der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr einstimmig beschlossen. Sie folgten damit einem SPD-Antrag, der das Projekt in Kooperation mit Ortslandwirten und Kreisbauernschaft angeregt hatte.