Leuth : Wilder Müll: Stadt sucht Zeugen

Das ist eine der beiden Stellen in Leuth, an denen wilder Müll abgeladen wurde. Die Stadt sucht nun nach Zeugen. Foto: Stadt

Nettetal Großen Mengen Müll wurden am Gestüt Seehof abgeladen.

(RP) Über wild abgelagerten Müll wurde das Ordnungsamt der Stadt Nettetal am Montag, 23. September, informiert. Unbekannte hatten wohl am Wochenende auf einem Waldweg am Gestüt Seehof, Geldrische Straße in Nettetal-Leuth, mehrere Kubikmeter Müll an zwei verschiedenen Stellen abgeladen. Der Müll, der offenbar bei Renovierungsarbeiten angefallen war, machte somit eine größere Entsorgungsaktion notwendig – die über die Abfallgebühren von der Allgemeinheit getragen werden muss. Aufgrund der beträchtlichen Menge muss der Müll mit einem größeren Fahrzeug, möglicherweise einem Kipplaster, auf dem Waldweg abgeladen worden sein.