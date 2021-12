Bauernverband fordert bewussteren Einkauf : Erdbeeren aus Australien - „das muss nicht sein“

Exklusiv Berlin Der neue Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) macht Front gegen „Ramschpreise“ bei Lebensmitteln. Nun ruft Bauernpräsident Joachim Rukwied die Verbraucher dazu auf, im neuen Jahr bewusster einzukaufen. Damit schone man auch das Klima, so Rukwied.

Für den neuen Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sind Dumping-Preise für Lebensmittel ein Unding. Motoröl dürfe nicht wichtiger sein als ein „gutes Salatöl“, so der Grüne am Wochenende. Er stimmte damit in den Chor seiner Minister-Vorgänger ein, die ebenfalls regelmäßig mehr Wertschätzung für Lebensmittel verlangt haben. Nun ruft der Bauernverband die Verbraucher dazu auf, im neuen Jahr schon mal bewusster einzukaufen. Erdbeeren aus Australien gehörten nicht in den Einkaufskorb, so Bauernpräsident Joachim Rukwied zu unserer Redaktion.