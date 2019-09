Lobberich : Für Lobberich viel vorgenommen

Lobberich Stabwechsel beim Verkehrs- und Verschönerungsverein Lobberich: Ralf Stobbe löst Christian Weisbrich als Vorsitzender ab. Weisbrich wird Ehrenvorsitzender.

„Christian Weisbrich ist ein heimatverbundener Niederrheiner.“ So würdigte Ministerpräsident Armin Laschet den langjährigen Landtagsabgeordneten Christian Weisbrich im Dezember 2018 bei der Verleihung des Landesordens an ihn. Wie stark heimatverbunden Weisbrich ist, wurde auf der Mitgliederversammlung des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Lobberich am Montagabend deutlich. Nach 19 Jahren an der Spitze des Vereins trat der 77-Jährige nicht erneut an. Für ihn wurde der bisherige Geschäftsführer Ralf Stobbe einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Die rund 30 Mitglieder, die zur Versammlung in der Lobbericher Filiale der Sparkasse Krefeld erschienen waren, applaudierten lange stehend und zeigten dem nun ehemaligen Vorsitzenden Weisbrich so ihre Wertschätzung. Anschließend wählte ihn die Versammlung zum Ehrenvorsitzenden.