Öffentliches Grün in Nettetal : Junge Eichen statt Pappeln in Leuth neu gepflanzt

Junge Eichen statt Pappeln in Leuth neu gepflanzt

Öffentliches Grün in Nettetal

Die neuen Bäume wurden an der Bruchstraße in Leuth gepflanzt. Sie ersetzen Pappeln, die dort vorher zu finden waren. Foto: Stadt Nettetal

Nettetal Das Fällen von Bäumen findet immer große Aufmerksamkeit. Die Stadt Nettetal tut aber auch etwas für den Ersatz. Sie hat viele neue Bäume gepflanzt, im Jahr 2022 sollen es noch viele mehr werden.

Eine große Baumpflanzaktion fand in den vergangenen Wochen im gesamten Stadtgebiet statt. Insgesamt wurden 78 Bäume unterschiedlichster Baumarten gesetzt. Die Bäume stehen größtenteils dort, wo vorher Bäume abgestorben waren. In Leuth an der Bruchstraße sind es nun 14 junge Eichen anstelle der dort ursprünglich vorhandenen Pappeln, teilt die Stadtverwaltung mit.